В сети обсуждают ролик Аллы Пугачевой, который она опубликовала недавно в Instagram. Певица сидит на ветви большого дерева и умиротворенно следит за детьми. Лиза и Гарри Галкины бегают вокруг, затем подбегают к маме и трогательно ее обнимают.

«Это русское приволье, это родина моя!» — подписала публикацию Пугачева.

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Максим Галкин выложил у себя на страничке практически то же самое видео. Ролик вышел настолько летний и свежий, что подписчики буквально взорвались фонтаном лайков и одобрительных комментариев. Не остались в стороне и другие звезды российского шоу-бизнеса: свое одобрение отдыху Пугачевой, Галкина и их детей выразили Киркоров, Салтыкова, Николаев, Ревва и Жасмин.

«Как же Лизонька красиво произносит: „Мамочка, ты самая, самая лучшая в мире мамочка!“ До слез, радости и счастья! Спасибо за видео!»

«Какая природа, красота необыкновенная»;

«Самая лучшая в мире мама!» — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про речную прогулку Аллы Пугачевой с детьми.