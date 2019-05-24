Юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram очередное видео со своей семьей. На нем супруга комика — Алла Пугачева — находится на речной прогулке с детьми — пятилетними Гарри и Лизой.
Галкин рассказал, что сам он в Израиле на гастролях. А данный ролик — «привет» из дома.
«Алла устроила для детей путешествие по реке. Они счастливы», — подписал видео юморист.
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Его поклонники после просмотра ролика пришли в восторг.
«Мудрая мать! Счастливые дети! Классно-то как», — прокомментировал один из них.
«Счастливые дети растут у счастливых родителей!» — добавил другой.
«Браво, Алла Борисовна!» — не сдержался еще один юзер.
Также под постом высказалась и коллега Максима Галкина — Лолита Милявская. Она призналась, что очень любит наблюдать за семьей комика и Примадонны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин строит для Пугачевой православную часовню.