Юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram очередное видео со своей семьей. На нем супруга комика — Алла Пугачева — находится на речной прогулке с детьми — пятилетними Гарри и Лизой.

Галкин рассказал, что сам он в Израиле на гастролях. А данный ролик — «привет» из дома.

«Алла устроила для детей путешествие по реке. Они счастливы», — подписал видео юморист.

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Его поклонники после просмотра ролика пришли в восторг.

«Мудрая мать! Счастливые дети! Классно-то как», — прокомментировал один из них.

«Счастливые дети растут у счастливых родителей!» — добавил другой.

«Браво, Алла Борисовна!» — не сдержался еще один юзер.

Также под постом высказалась и коллега Максима Галкина — Лолита Милявская. Она призналась, что очень любит наблюдать за семьей комика и Примадонны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин строит для Пугачевой православную часовню.