Бывшая участница шоу «Дом-2» Рима Пенджиева гордится своей естественной красотой и охотно демонстрирует свои пышные формы. Девушка нисколько не стесняется того, что является моделью plus size, а даже, напротив, считает свою «аппетитную» фигуру большим преимуществом и без лишней скромности называет себя «секс-бомбой».

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Фанаты с Римой редко спорят на эту тему, однако один вопрос им все же не дает покоя: мешает ли модели такая большая грудь в жизни. Чтобы не заставлять поклонников мучиться в догадках, экс-звезда «Дома-2» разместила Instagram развернутый пост, который посвятила волнующей теме.

Instagram @rima.pendgieva

К удивлению подписчиков, девушка совершенно не стала описывать недостатки своей фигуры, а только акцентировала внимание на ее достоинствах. Она призналась, что считает свое тело «шикарным» и даже задумывается над тем, чтобы на пару размеров увеличить и без того большую грудь.

«Как можно уменьшить это сокровище? Я, наоборот, задумываюсь над тем, чтобы еще на пару размеров увеличить… Но это пока только мысли… По-моему, у меня и так все шикарно». — поделилась модель.

Комментарий Пенджиевой несколько смутил пользователей. Некоторые отметили, что у девушки слишком высокая самооценка. Однако большинство подписчиков выразили восхищение фигурой Римы и признались, что мечтают о такой же.

«Отличная девушка, формы — ягодка просто!»

«Да, у тебя просто Восхитительная грудь! Очень шикарная и сексуальная!»

«Вы очаровательны! И Ваши формы шикарны», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пышногрудая звезда «Дома-2» показала свои шикарные ноги.