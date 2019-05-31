«Вызовите санитаров»: Анна Хилькевич устроила безумные танцы с шестом

Российская актриса театра и кино Анна Хилькевич, прославившаяся после съемок в сериале «Универ», радует поклонников бесподобным чувством юмора не только на экранах, но и в жизни. Звезда обожает дурачиться и не стесняется это делать прямо на камеру. Instagram теледивы полон смешных кадров, под которыми артистка оставляет не менее смешные подписи.

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В пятницу, 31 мая, Хилькевич позабавила фанатов очередным видео. На этот раз в перерыве между съемками артистка решила устроить по-настоящему жаркие танцы под музыку. Сначала Хилькевич выполнила несколько движений на пилоне, а после, нисколько не сковывая себя в движениях, пустилась в безумные пляски. Исполнение звезды было настолько энергичным и эмоциональным, что зарядило подписчиков позитивом даже через экран.

Многие отметили, что пересматривали этот «шедевр» несколько раз и не могли остановиться — танцы Хилькевич подняли настроение сотням поклонников.

«Хахаха. Вызовите ей санитаров со смирительными рубахами».

«Анют, вы подняли мне настроение своим танцем».

«Это можно смотреть вечно».

«20 раз посмотрела», — поделились пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хилькевич высмеяли за полушпагат на крыше авто.