15 пассажиров пострадали из-за турбулентности в самолете по пути в Аргентину

По меньшей мере 15 пассажиров рейса Лима — Буэнос-Айрес пострадали в результате сильной турбулентности. Инцидент с самолетом Airbus A330 авиакомпании Avianca произошел ночью 31 мая, когда лайнер пролетал над Андами, сообщает Infobae.

По словам пассажиров, в момент происшествия все спали и проснулись от того, что воздушное судно несколько раз резко бросило то вверх, то вниз. У пострадавших были множественные ушибы и порезы на лице. Первую помощь людям оказала врач, находящаяся в самолете.

Отмечается, что Airbus A330 совершил посадку в штатном режиме в аэропорту назначения. Борт встречали аварийные службы и бригады медиков, которые осмотрели раненых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет со сработавшими датчиками штатно сел в «Шереметьево».