Пока главу Раменского района допрашивали, в его Instagram появлялись новые фото

Во время допроса главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, на странице чиновника в Instagram появлялись фотографии с различных рабочих мероприятий. Об этом сообщает KP.RU.

Сначала в соцсети Кулакова были опубликованы снимки со встречи с обманутыми дольщиками, а после, когда главу Раменского района, предположительно, задержали, в его аккаунте появился пост о встрече районных предпринимателей.

На данный момент эти кадры удалены. Также исчезла должность, ранее указанная в шапке профиля. По неподтвержденной информации, Кулаков досрочно покинул свой пост.

Как передавал 5-tv.ru, по версии следствия, в ночь с 1-го на 2-е мая в салоне автомобиля Кулаков задушил возлюбленную Евгению Исаенкову, с которой у него сложились «неприязненные отношения». По предварительной информации, в автомобиле обнаружили частицы ДНК, принадлежащие Кулакову.