Пока главу Раменского района допрашивали, в его Instagram появлялись новые фото

, 10:17 43

Андрея Кулакова подозревают в расправе над Евгенией Исаенковой, которую обнаружили задушенной в ночь на 2 мая.

Фото: Instagram @andrey_n_kulakov

Во время допроса главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, на странице чиновника в Instagram появлялись фотографии с различных рабочих мероприятий. Об этом сообщает KP.RU.

Сначала в соцсети Кулакова были опубликованы снимки со встречи с обманутыми дольщиками, а после, когда главу Раменского района, предположительно, задержали, в его аккаунте появился пост о встрече районных предпринимателей.

На данный момент эти кадры удалены. Также исчезла должность, ранее указанная в шапке профиля. По неподтвержденной информации, Кулаков досрочно покинул свой пост.

Как передавал 5-tv.ru, по версии следствия, в ночь с 1-го на 2-е мая в салоне автомобиля Кулаков задушил возлюбленную Евгению Исаенкову, с которой у него сложились «неприязненные отношения». По предварительной информации, в автомобиле обнаружили частицы ДНК, принадлежащие Кулакову.

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
65.38
0.32 72.84
0.42
Гороскоп на 1 июня: Стрельцы, вы слишком доверчивы

Последние новости

10:33
«В один конец»: экс-супруга Башарова с ребенком уехала из России
10:17
Пока главу Раменского района допрашивали, в его Instagram появлялись новые фото
9:59
Как похудеть к лету, не чувствуя голод — диетологи
9:51
Вице-премьер Украины предрекает «новой власти» госпереворот из-за закона о языке
9:31
«Всех превосходил»: тайная возлюбленная Лазарева рассказала о романе
9:16
Стало известно, какие санкции США готовят против «Северного потока — 2»
8:57
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
8:56
Фото: Меган Маркл задумала увезти сына в США
8:47
Календарное лето начнется на большей территории РФ с теплой погоды
8:39
«Из сундука»: Арзамасова сразила поклонников дерзким и сексуальным фото
8:34
«Два верха без трусов»: Как Лера Кудрявцева сходила за покупками — фото
8:23
Как не стать жертвой мошенников в автосалонах — инструкция Роспотребнадзора
8:13
Горячо!«Русская Кардашьян» в ультраоткровенном купальнике свела фанатов с ума
8:01
Ветклиника в Петербурге предложила бесплатно кастрировать неверных мужей — фото
7:55
Первые фото Кита Харингтона из «Игры Престолов», находящегося в реабилитационном центре
7:43
Четыре пассажирских вагона поезда «Новосибирск — Владивосток» сошли с рельсов
7:36
«З-зависть»: Ксения Бородина встала на защиту «инстаграмщиц» из шоу Собчак
7:28
«В любой момент»: Артем Дзюба готов сыграть Тора вместо Криса Хемсворта
7:21
Девять человек пострадали в аварии с вахтовым автобусом в Краснодарском крае
7:16
Новая планета Солнечной системы получила имя

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама