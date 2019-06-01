Видео: Потап расстался с Настей Каменских через неделю после свадьбы

Самая обсуждаемая свадьба года — рэпера Потапа и певицы Насти Каменских — прошла 23 мая. Пара два дня праздновала радостное событие, а после отправилась в теплые края на медовый месяц. Однако уже неделю спустя влюбленные решили расстаться — но только на время.

Гороскоп на 1 июня: Стрельцы, вы слишком доверчивы

О вынужденной разлуке на своей странице в Instagram сообщил Потап. Он опубликовал короткое видео в «сторис» и фотографию в основной ленте, на которой он с супругой позирует у трапа самолета.

«Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт, а Настя на свои концерты!» — пояснил рэпер.

Instagram @realpotap

Поклонники с удивлением отметили, что влюбленные позволили себе совсем короткий отпуск. Однако при этом молодожены выглядят совершенно счастливыми.

«Маловато отдохнули!»

«Две нагло счастливые и довольные… лица», — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходит медовый месяц Потапа и Насти Каменских.