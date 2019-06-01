Гороскоп на 1 июня: Стрельцы, вы слишком доверчивы

Пуговка из «Папиных дочек» опубликовала фото с необычного выпускного

Раки, вы молодцы! У вас получилось трансформировать негативные мысли в позитивное русло. Вы идете в правильном направлении. Тельцы, вы слишком серьезны, будьте проще. Привнесите в свою жизнь хотя бы немного адреналина, и сами увидите, как мир заиграет красками. Львы, сегодня вам необходимо провести время с близкими. Разговор с отцом или с человеком, которому вы доверяете, не будет лишним.

Овен — гороскоп на сегодня, 1 июня

Овны, Вселенная посылает вам «ангела-хранителя» — человека, который знает ваши слабые места и способен сделать вашу жизнь лучше. Доверьтесь ему, разговор с ним будет для вас полезен. При этом оставайтесь собой, не нужно ни под кого подстраиваться. Космический совет: вы встретите человека, который вам поможет стать лучше.

Телец — гороскоп на сегодня, 1 июня

Тельцы, вы не чувствуете удовлетворения от правил, от работы от звонка до звонка. Вселенная жаждет, чтобы вы расслабились. Перестали быть жертвой условностей. Встаньте с дивана и проведите выходные ярко, так, чтобы запомнились. Немного адреналина вам не повредит. Сходите на семинары, тренинги. Вы будете удивлены, какую радость вам принесет расширение кругозора.

Космический совет: Вселенная хочет, чтобы вы расслабились.

«Вылитый отец»: Подписчики Барановской об их сыне с Аршавиным — фото

Близнецы — гороскоп на сегодня, 1 июня

Эти выходные обещают радостные вести, как на личном, так и на профессиональном фронте. Нет лучшего способа отдохнуть, чем собрать свою ближайшую команду. Будьте гостеприимны, Близнецы. Организуйте свою команду на долгие годы! Для некоторых это может быть время приветствия нового члена семьи.

Космический совет: пригласите друзей и будьте гостеприимны

Рак — гороскоп на сегодня, 1 июня

Раки, у вас получилось трансформировать негативные мысли в позитивное русло. Вы идете в правильном направлении. Но держите в узде свои страхи, они могут спугнуть вашу удачу и здорово испортить настроение. Посмотрите в зеркало и скажите — «я классный».

Космический совет: вы можете быть одновременно и шедевром, и незавершенной работой.

Лев — гороскоп на сегодня, 1 мая

Понимание чьих-либо страданий — лучший подарок, который вы можете дать другому человеку. Понимание — это другое имя любви. Если ты не понимаешь, ты не можешь любить.

Пусть эти слова откроют ваше сердце и ваши глаза. У вас есть сила, чтобы изменить мир вокруг с помощью доброты и сострадания. Сегодня важно провести время с близкими. Разговор с отцом или с человеком, которого вы уважаете, может быть особенно значим.

Космический совет: сегодня важно провести время с близкими.

«Ты кто?» — композитор Веры Брежневой о Прохоре Шаляпине

Дева — гороскоп на сегодня, 1 июня

Вставайте, Девы, вставайте! Примите достоинства правды и целостности. Вы не обязаны быть «политкорректными» или приводить факты в соответствие с чьим-либо вкусом. Помните, что те, кто не отстаивают правду, запуганы, и живут как в клетке. Что делает вас особенным, так это то, что вы не боитесь быть самой достоверной версией себя. Космический совет: вы не обязаны быть «политкорректными» или приводить факты в соответствие с чьим-либо вкусом.

Весы — гороскоп сегодня, 1 июня

«Я прошу прощения. Я прощаю вас. Я благодарю тебя. Я люблю тебя». Положите свою руку в районе сердца и произносите эту прекрасную гавайскую молитву вслух. Когда вы это делаете, представьте себя и вашу половинку, окруженную светом любви. Выкиньте из головы и сердца обиды, простите тех, кто сделал вам больно. Ваши выходные будут гармоничны и наполнены нежностью.

Космический совет: выкиньте из головы и сердца обиды

Скорпион — гороскоп сегодня, 1 июня

Поделиться своими историями — это лекарство. Раскрыть свои самые темные секреты и самые глубокие страхи — это лекарство. Суть настоящей дружбы в том, что близкие позволяют вам быть самой достоверной версией себя. Они дают вам пространство для роста, развития и воплощения в жизнь вашего самого высокого потенциала. Осознайте важность этих связей. Независимо от того, насколько забит ваш график, найдите время, чтобы быть рядом с теми, кого любите.

Космический совет: независимо от того, насколько загружен ваш график, найдите время, чтобы быть рядом с теми, кого вы любите.

Стрелец — гороскоп сегодня, 1 июня

Два слова, Стрелец: финансовое планирование. В эти выходные вы можете пострадать от собственных просчетов. Отныне будьте особенно бдительны в отношении того, с кем вы сотрудничаете и куда вкладываете свои деньги. Не позволяйте доверию быть причиной, по которой вы забыли прочитать мелкий шрифт. Для некоторых из вас проблема может быть гораздо серьезнее — работа, которая делает вас несчастными. Возьмите под контроль свою жизнь. Вы можете сделать это, только поняв свою силу и потенциал.

Космический совет: будьте особенно бдительны в отношении того, с кем вы сотрудничаете и куда вкладываете свои деньги.

Козерог — гороскоп сегодня, 1 июня

Вероятно, вы можете почувствовать, что весь ваш мир разваливается. Не поддавайся своей собственной драме, не закапывайся в дурные чувства. На самом деле — это огромный прорыв для вас — тот, который поможет вам увидеть свет в будущем. То, что вам предлагают в данный момент: возможность увидеть, кто ваши друзья в этом путешествии под названием жизнь.

Космический совет: воспринимайте это как переломный момент в вашей жизни, который поможет вам увидеть свет.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Водолей — гороскоп сегодня, 1 июня

Еженедельное напоминание: перемены — это хорошо. Это мост между тем, где вы сейчас находитесь и вашей лучшей жизнью. Космическая очистка в порядке, Водолей. То, что важно сегодня: избавьтесь от того, что вам мешает. И вы почувствуете невероятную легкость. Двигайтесь вперед с достоинством и грацией.

Космический совет: Перемены — это мост между тем, где вы сейчас находитесь и вашей лучшей жизнью.

Рыбы — гороскоп сегодня, 1 июня

«Мы должны рисковать. Мы полностью поймем чудеса жизни только тогда, когда позволим случиться непредвиденному». Пусть слова Пауло Коэльо вдохновят вас на грандиозный шаг. Вы все ближе и ближе к лучшему. Помните, что вы не одиноки в этом путешествии. У вас есть целая команда, к которой вы можете обратиться за советом и поддержкой.

Космический совет: пусть слова Пауло Коэльо вдохновят вас на грандиозный шаг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Орбакайте сравнили внешность певицы с фотографией 35-летней давности.