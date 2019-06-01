«О Боже!»: Кортни Кардашьян показала полуобнаженное беременное фото

Кортни Кардашьян вспомнила о своих беременностях. На своей странице в Instagram модель призналась, что ей нравится это особенное состояние.

В социальной сети Кортни опубликовала свое фото во время беременности в черно-белых тонах. На снимке Кардашьян позирует полуобнаженной — на женщине только светлый незавязанный халат.

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«Я люблю быть беременной», — честно рассказала Кортни Кардашьян, поделившись с фанатами ссылкой на сайт, где она опубликовала «вещи, которые помогли мне во время беременностей».

Instagram @kourtneykardash

Поклонники Кортни пришли в восторг от фотографии.

«Такая красивая мама!»

«О Боже, я только что чуть инфаркт не испытал. Подумал, что она снова беременна!»

«Изумительно!» — пишут фолловеры.

Многие подписчики так вдохновились фотографией беременной Кортни, что даже попросили ее родить четвертого ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фото Кортни Кардашьян в джакузи раззадорило фанатов.