Трамп официально пригласил Зеленского в Вашингтон

Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом. В ответ украинский президент поблагодарил своего американского коллегу за приглашение, а также «за последовательную поддержку территориальной целостности Украины». Об этом сообщила в субботу, 1 июня, пресс-служба Зеленского.

В сообщении отмечается, что представленный в конгрессе США проект закона об усилении поддержки Украины, «является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран».

Комментируя в интервью RT приглашение Зеленского в США, депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек высказал мнение, что встреча будет представлена как «великое событие в поддержку „украинского“ Крыма и Донбасса», однако в реальности никакой сенсации не произойдет.

«Американскому президенту не придется тщательно готовиться к ней, нужно лишь придумать новые санкции и открыть кошелек», — считает Руслан Бальбек.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, сразу после инаугурации Владимир Зеленский встретился с министром энергетики США Риком Перри, сенатором от республиканской партии Роном Джонсоном и спецпредставителем по вопросам Украины Куртом Волкером. В своей речи украинский президент выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Соединенными Штатами и ужесточение санкций против России.