Анна Михайловская порадовала подписчиков фото из деревенской бани

, 16:16 Фото 942

Звезда сериала «Молодежка» похвасталась, что открыла купальный сезон.

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Фото, видео: Instagram @anna_mihailovskaya

Звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская порадовала своих подписчиков новым снимком в Instagram, на котором позирует в купальнике и пушистом халатике в деревенской бане. Актриса похвасталась, что уже открыла купальный сезон и наслаждается солнцем, клубникой и черешней.

«Кто уже открыл купальный сезон? Мы — да, загораем и купаемся все выходные. Очень радует такая приятная летняя погодка, а впереди еще три теплых месяца. Ну какой кайф, выходишь на улицу — светит солнышко, в огромной тарелке клубника и черешня. И так приятно морщиться от ярких лучиков, бегать за Мирошей в саду и делать классные селфи», — написала Михайловская.

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Instagram @anna_mihailovskaya

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