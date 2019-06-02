ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России к началу лета

Автоэксперты составили список из пяти самых дешевых в России к началу нынешнего лета кроссоверов.

Первое место в ТОП-5 традиционно занимает отечественный внедорожник Lada 4×4, отличающийся надежностью, компактными размерами и неприхотливостью.

Как пишет «Экономика сегодня», самая бюджетная комплектация кроссовера от «Автоваза» предлагается в автосалонах за 518 тысяч 900 рублей, однако с учетом скидок можно уложиться и в 440 тысяч рублей.

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На второй строчке списка по-прежнему остается китайский Chery Tiggo 2, цена на которой начинается от 673 тысяч рублей.

На третьем месте Chevrolet-Niva — за 680 тысяч и выше.

Четвертая позиция у Lifan X50 — от 690 тысяч рублей.

Замыкает список самых недорогих кроссоверов Renault Duster 699 тысяч рублей и выше.

Ранее 5-tv.ru называл десятку самых надежных автомобилей по версии британских экспертов.