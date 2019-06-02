Видео: Внедорожник въехал в магазин в Москве. Пострадал ребенок

Внедорожник Suzuki Grand Vitara въехал в торговый зал магазина на Киевском шоссе в Новой Москве. ЧП произошло около 10 часов утра в воскресенье, 2 июня.

Как видно на кадрах с камер наблюдения, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, автомобиль на умеренной скорости таранит витрину магазина, сносит стеллажи и другое оборудование и останавливается посреди торгового зала. По информации ГИБДД, на пути автомобиля оказался восьмилетний мальчик, он отправлен в больницу с травмами.

За рулем внедорожника, по предварительным данным, находилась женщина. Почему она потеряла управление и въехала в здание, сейчас выясняет полиция. Автомобиль из павильона уже эвакуирован, сотрудники магазина устраняют последствия ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 1 июня в Москве автобус столкнулся с КАМАЗом и врезался в остановку.