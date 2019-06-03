Три автомобиля столкнулись в Рязанской области, есть погибшие

Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе М-6. Около 3.00 в Михайловском районе Рязанской области на 198 км федеральной автодороги столкнулись грузовой и два легковых автомобиля. В результате столкновения погибли двое человек, еще пятеро пострадали, в их числе двое детей. Среди погибших один подросток.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии с участием внедорожника в Свободненском районе Амурской области. В результате ДТП погиб один, пострадали девять человек.