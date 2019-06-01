Девять пассажиров получили травмы в результате аварии с микроавтобусом и УАЗом, которая произошла в Свободненском районе Амурской области 1 июня. Один человек скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицейских.

По предварительной информации, водитель за рулем УАЗа, двигаясь по участку, где проводились ремонтные работы, протаранил остановившийся микроавтобус, в результате чего последний опрокинулся.

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Женщина-пассажирка УАЗа скончалась на месте. Среди пострадавших — оба водителя, пассажиры микроавтобуса, среди которых четверо детей.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить, что стало причиной ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль после ДТП вылетел на обочину и сбил пешеходов в Подмосковье.