Видео: Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут снова сойтись в бою

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут снова сойтись в бою. Об этом сообщил тренер и отец российского чемпиона. По его словам, реванш может состояться уже в сентябре в Абу-Даби.

Впрочем, соперника для российского спортсмена еще только выбирают. Есть еще два претендента на бой. Это Тони Фергюсон и Дастин Порье. Наш борец готовится к любому конкуренту.

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора на турнире UFC в Лас-Вегасе закончился крупным скандалом. После поединка, в котором россиянин одержал победу, завязалась драка с участием членов команды бойцов.

После расследования инцидента, Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала ирландца на шесть месяцев со штрафом в 50 тысяч долларов, а россиянина — на девять месяцев и 500 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Макгрегор оскорбительно отозвался о Нурмагомедове и других дагестанских бойцах.