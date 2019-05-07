Макгрегор оскорбительно отозвался о Нурмагомедове и других дагестанских бойцах

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Ирландец назвал российских спортсменов «грязными крысами» и обвинил их в использовании допинга.

Фото: Instagram @ufc

Тема:
Бой Нурмагомедов — Макгрегор UFC 229 97

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор оскорбительно отозвался о бойцах из Дагестана, которые примут участие в турнире UFC в Абу-Даби. Об этом сообщает RT со ссылкой на аккаунт спортсмена в Twitter.

ВК @ufc

Так Макгрегор, проигравший бой за чемпионский пояс Хабибу Нурмагомедову 6 октября 2018 года, отреагировал на сообщение UFC о том, что его бывший противник, а также Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов и Зелим Имадаев выступят в Абу-Даби.

«Команда „Мельдоний“. Трое из этого списка уже попадались на запрещенных препаратах — Ислам, Зубайра и Майрбек. Все они грязные вонючие крысы», — цитирует Макгрегора RT.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ирландии в отношении Конора Макгрегора проводится расследование после обвинения в изнасиловании.

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