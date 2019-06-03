«Мамаша учит»: Рудковская втянула сына в перепалку с подписчиками в Instagram

Яна Рудковская, известная своей любовью вступать в обстоятельные споры по разным поводам со своими подписчиками в Instagram, на этот раз втянула в перепалку ребенка.

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Спор продолжается уже не первый день. Начался он с того, что поклонники обратили внимание на грустный вид Гном Гномыча на фото и предположили, что мама злоупотребляет его популярностью.

instagram @ rudkovskayaofficial

instagram @ rudkovskayaofficial

Шестилетнему сыну Рудковской и Евгения Плющенко пришлось на камеру объяснять, насколько сильно он замучен съемками.

«А помнишь: „бедный ребенок“, „его мучают“, „это все Рудковская и Плющенко“» , — передразнивает на новом видео Саша в ответ на вопрос мамы, заставляют ли его сниматься.

Продюсер выложила в своем аккаунте целую порцию различных роликов, доказывающих, что мальчик, напротив, сам руководит всем процессом. Однако продолжение перепалки еще больше возмутило пользователей.

«Мамаша учит ребенка осуждать и склочничать, не лучшее занятие для мальчика!»

«Зачем эти показные выступления на публике? Вопросы эти задавать ребенку! Глупости какие-то… Сами показываете, что вас что-то задевает, так ребенок оправдывается перед кем-то…»

«Зачем такое видео? Постановочное. Учитесь снимать детей у Максима Галкина».

«Чем больше вы оправдываетесь, тем сильнее чувство, что хейтеры правы…»

«Яна, не вовлекай в эти склоки ребенка!» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской отказывается фотографироваться без гонорара.