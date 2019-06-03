Пятый канал принял участие в благотворительном «Зеленом Марафоне Бегущие сердца»

Пятый канал, входящий в Национальную Медиа Группу (НМГ), принял участие в благотворительном «Зеленом Марафоне Бегущие Сердца». Мероприятие в 2019 году было приурочено ко Дню защиты детей и состоялось в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока.

Отмечается, что на старт вышли около десяти тысяч человек, в числе которых отметились известные спортсмены, звезды театра и кино, а также политики.

Участникам забега были предложены дистанции на десять и 4,2 километра, а также на 1 километр для детей. Помимо этого, для участников с ограниченными возможностями здоровья был предусмотрен марафон на десять километров.

В 2019 в программу забега была включена классическая марафонская дистанция — 42 километра 195 метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд».