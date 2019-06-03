Пятый канал принял участие в благотворительном «Зеленом Марафоне Бегущие сердца»

, 17:02 Видео 29

В 2019 году мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей и прошло в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал

Пятый канал, входящий в Национальную Медиа Группу (НМГ), принял участие в благотворительном «Зеленом Марафоне Бегущие Сердца». Мероприятие в 2019 году было приурочено ко Дню защиты детей и состоялось в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока.

Отмечается, что на старт вышли около десяти тысяч человек, в числе которых отметились известные спортсмены, звезды театра и кино, а также политики.

Участникам забега были предложены дистанции на десять и 4,2 километра, а также на 1 километр для детей. Помимо этого, для участников с ограниченными возможностями здоровья был предусмотрен марафон на десять километров.

В 2019 в программу забега была включена классическая марафонская дистанция — 42 километра 195 метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд».

+15° Днём +12°
Ночью +8°
65.55
0.17 73.22
0.38
Гороскоп на 3 июня: Козероги, читайте книги!

Последние новости

17:02
Пятый канал принял участие в благотворительном «Зеленом Марафоне Бегущие сердца»
16:41
Видео: Цех по производству поддельной икры нашли в Подмосковье
16:29
Звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден ответил на слухи о гей-романе с коллегой
16:21
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию ситуации в Донбассе
16:12
Ураза-байрам. Как мусульмане отмечают один из двух главных праздников
16:06
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
15:57
Жестокое нападение злоумышленника с топором на мужчину в мэрии Южно-Сахалинска попало на видео
15:49
Видео: Мертвого тюленя обнаружили на берегу Финского залива в Петербурге
15:41
Страшную трагедию для США нашли в пророчествах Нострадамуса
15:33
Умер академик Российской академии художеств Владимир Горевой
15:25
У экс-главы Клинского района Подмосковья нашли имущества на 9 миллиардов рублей
15:17
Папин сынок: Ляйсан Утяшева перестала скрывать лицо своего сына — видео
15:08
Максим Галкин назвал Андрея Малахова «главным телесплетником страны»
14:59
Тела двоих полицейских обнаружены в Ямало-Ненецком автономном округе
14:49
Глубокое декольте и сочная талия: Саша Савельева вышла в свет после родов
14:43
Видео: В Швеции за закрытыми дверями проходят слушания по делу Ассанжа
14:34
«Абсолютный неудачник»: Дональд Трамп обозвал мэра Лондона
14:24
Николасу Кейджу удалось расторгнуть скоропалительный брак
14:09
«Время не властно»: Звезда «Универа» показала, какой была в 17 лет
13:53
Владимир Путин объявил благодарность участникам команды «КАМАЗ-мастер»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Таблоид

Звезда «Игры престолов» Иван Реон рассказал, почему недоволен финалом сериала

Накануне финального эпизода «Игры престолов», Петербург посетил Иван Реон, сыгравший роль Рамси Болтона.

Интервью