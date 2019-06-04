«Мисс Москва» родила экс-королю Малайзии сына

, 6:30 Видео 26

Оксана Воеводина и Мухаммад V уже придумали малышу имя, и оно состоит из девяти слов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @rihanapetra

В семье обладательницы титула «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и отрекшегося от престола короля Малайзии Мухаммада V пополнение — русская красавица родила сына.

Instagram @rihanapetra

«21 мая моя жизнь разделилась на „до“ и „после“. Эта любовь осененная, эти чувства совершенно новые. Я благодарна мужу за нашего сына, теперь нас трое. Спасибо, что выбрал нашу семью Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра», — написала она в Instagram.

25-летняя Оксана, которая ради своего 49-летнего избранника приняла ислам и получила новое имя Рихана, родилась в Ростовской области в многодетной семье. Влюбленные поженились осенью в ноябре прошлого года. 5-tv.ru рассказывал об их пышной свадьбе на Рублевке.

Читайте также

+23° Днём +26°
Ночью +16°
65.55
0.17 73.22
0.38
Гороскоп на 4 июня: Зажигайте на танцполе, Скорпионы!

Последние новости

6:30
«Мисс Москва» родила экс-королю Малайзии сына
6:17
Татьяна Навка: «Мечтаю еще и о сыне!»
6:02
Бриг «Россия» впервые прошел по Неве в преддверии «Алых парусов»
5:45
«Мой шпагат очень грациозный»: Волочкова горда внесением в Книгу рекордов России
5:31
ВКС России успешно испытали новую ракету ПРО
5:16
Собчак рассыпалась в комплиментах перед Бузовой на премьере ее клипа
5:01
Музподборка месяца — Rammstein, Шнуров, Дорн
4:52
Крупный пожар произошел на складе под Екатеринбургом — видео
4:45
В Петербурге на Невском проспекте столкнулись три легковушки — видео
4:22
Полуголую фанатку, прервавшую финал Лиги чемпионов, никак не наказали
4:01
Коллапсом чемоданов в «Шереметьево» заинтересовалась прокуратура
3:32
Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
3:00
Гороскоп на 4 июня: Зажигайте на танцполе, Скорпионы!
2:31
Итальянка проехала половину России на коне, но застряла под Калугой
2:04
Лайфхак: Как хорошо выспаться без комаров в квартире
1:37
Apple представила черную iOS 13
1:02
Какая судьба ждет Джулиана Ассанжа — видео
0:31
Удар по здравому смыслу — на Украине грядет реформа образования
0:01
Минстрой сделал крутой разворот — ведомство хочет избавиться от счетчиков тепла
23:49
Видео: Пожар на складе с нефтепродуктами в Красноярске

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама