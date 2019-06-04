«Мисс Москва» родила экс-королю Малайзии сына

В семье обладательницы титула «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и отрекшегося от престола короля Малайзии Мухаммада V пополнение — русская красавица родила сына.

Instagram @rihanapetra

«21 мая моя жизнь разделилась на „до“ и „после“. Эта любовь осененная, эти чувства совершенно новые. Я благодарна мужу за нашего сына, теперь нас трое. Спасибо, что выбрал нашу семью Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра», — написала она в Instagram.

25-летняя Оксана, которая ради своего 49-летнего избранника приняла ислам и получила новое имя Рихана, родилась в Ростовской области в многодетной семье. Влюбленные поженились осенью в ноябре прошлого года. 5-tv.ru рассказывал об их пышной свадьбе на Рублевке.