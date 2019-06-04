Тюнинг автомобилей теперь проводится строго по регламенту. По сути, инициатива ГИБДД должна была упростить процесс переделки машины, или по крайней мере, сделать его понятнее. Но пока новые правила лишь вызвали полную неразбериху в головах водителей.

Что считать законным тюнингом, а за какие переделки можно и поплатиться — рассказываем в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с автоэкспертом Александром Холодовым, который оценил изменения в правилах тюнинга. В целом, специалист положительно оценил идею регламентировать тюнинг, но отметил что законопроект, вступивший в силу, не вносит коренных изменений.