Видео: лидер «Океана Эльзы» предложил вернуть ЛНР и ДНР сказкой

Лидер музыкального коллектива «Океан Эльзы» назвал свой способ возвращения к миру между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Святослав Вакарчук, который в настоящее время баллотируется в парламент, предложил восстанавливать мир при помощи сказки.

«Искра промелькнула»: Стоцкая поведала о прошлом романе, и это не про Киркорова

В интервью телеканалу «Украина» Вакарчук выразил уверенность в том, что провести интеграцию самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратно в состав Украины можно только создав в государстве «сказку», в которую жителям этих республик захотелось бы вернуться.

Лидер созданной им самим партии «Голос» также призвал помнить о том, что те, кто живет по другую сторону нынешней украинской границы, «тоже наши люди», и вместо враждебности к ним необходимо проявить дружелюбие.

«Нам нужно показать каждому из них: мы ждем их и мы однажды будем вместе», — заявил Вакарчук.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как лидер группы «Океан Эльзы» объяснил свое желание начать политическую карьеру.