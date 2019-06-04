«У меня иммунитет к ботоксу»: Актриса Повереннова о том, почему не делает «уколы красоты»

Актриса Дарья Повереннова, известная зрителям по сериалам «Ефросинья» и «Бригада», призналась, почему не применяет для омоложения популярный препарат ботоксулин.

Как рассказала Дарья, на ее организм «уколы молодости» не оказывают воздействия, поэтому применять их бессмысленно. Она была очень удивлена, обнаружив у себя иммунитет к препарату — людей, на которых не действует ботоксулин, в мире всего 1% — но в свои почти 47 лет, актриса сохраняет прекрасно форму и выглядит молодо и свежо.

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Дарья применяет свою методику поддержания красоты и молодости. Так, по ее признанию, уже несколько лет она не курит, применяет увлажняющее процедуры и серьезно пересмотрела рацион питания. Кроме того, примерно пять лет назад Дарья стала заниматься бегом, а недавно приняла участи в марафоне «Бегущие сердца» и пробежала 10 километров без остановки и перехода на шаг. Она очень годится своим результатом, о чем не преминула поделиться с подписчиками в Instagram.

Instagram @dpoverennova

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