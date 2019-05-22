Наталья Штурм похвасталась в Instagram фотографиями «голой» йоги

, 5:41 Фото 261

52-летняя певица сейчас отдыхает на черноморском побережье в Болгарии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @nataliashturm

Певица, чья звезда взошла в 90-х, регулярно эпатирует публику откровенными снимками. Подписчики Натальи Штурм привыкли: так что свежие фото из Болгарии едва ли кого шокировали. Можно сказать, что для нее это даже местами консервативно: всего лишь голая йога на берегу Черного моря.

Издание «Дни.ру» напоминает, что артистке 52 года. Возраст немаленький, однако Наталья отчаянно следит за фигурой и здоровьем, часами пропадая в московском спортзале. Даже отпуск — не повод отказываться от упражнений, признается певица, поэтому на берегу моря она занимается йогой.

День Николая Чудотворца — что можно и что нельзя делать православным 22 мая

Сейчас Наталья Штурм находится в Свети-Власе, днем ранее она выкладывала фото из роскошного отеля в Созополе.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +11°
64.54
0.05 71.97
0.01
Гороскоп на 22 мая: Весы, вас ждет «горячий» сюрприз

Последние новости

6:21
КТО во Владимирской области: Подробности — видео
6:03
Sony показала «суперсилу» приставки PlауStation 5
5:41
Наталья Штурм похвасталась в Instagram фотографиями «голой» йоги
5:25
Лайфхак: Как привести огород в порядок с помощью камней — видео
5:07
22-летняя московская блондинка увела нападающего «Спартака» из семьи. Теперь у нее есть Porsche
4:32
Как получить The Sims 4 в Origin бесплатно
4:01
«Просто секс»: Поклонники без ума от фото Седоковой в купальнике
3:31
Появились новые доказательства бегства Гитлера в Аргентину
3:00
Гороскоп на 22 мая: Весы, вас ждет «горячий» сюрприз
2:31
«Буду слушать колокольный звон»: Федор Конюхов вернулся в Россию
2:05
Владимир Путин провел переговоры с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном — видео
1:36
Бандиты, планировавшие теракт, заблокированы в доме во Владимирской области
1:31
Зеленский вынесет «российский вопрос» на референдум
1:03
Видео: Движение в московском метро восстановлено
0:29
Новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» появился в сети
0:01
День Николая Чудотворца — что можно и что нельзя делать православным 22 мая
23:30
Фотоподборка: Россия разгромила Швецию на чемпионате мира по хоккею
23:22
Тревогу о росте цен на бензин в правительстве назвали преждевременной
23:03
Гагарина неосторожно «унизила» Викторию Дайнеко в интервью — видео
22:44
Полиция раскрыла сеть псевдомедицинских клиник. Мошенники обманывали пенсионеров

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Таблоид

Максим Покровский из «Ногу свело!» — о дочери, алкоголе и популярности

В 2019 году легендарная рок-группа «Ногу Свело!» отметила юбилей — 30 лет. В интервью 5-tv.ru создатель коллектива Максим Покровский рассказал о дочери, которая живет в США и планах на будущее.

Интервью

Новости канала

Алексей Глызин — герой нового выпуска проекта «Моя правда»

Одно лишь его имя собирало стадионы. Песни Алексея Глызина исполняла вся страна, а самого красавца-блондина обожали женщины. Обаятельный, улыбчивый и романтичный… Он казался сказочным принцем. Но в реальной жизни Глызин был совсем не похож на ангела.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама