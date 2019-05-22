Наталья Штурм похвасталась в Instagram фотографиями «голой» йоги

Певица, чья звезда взошла в 90-х, регулярно эпатирует публику откровенными снимками. Подписчики Натальи Штурм привыкли: так что свежие фото из Болгарии едва ли кого шокировали. Можно сказать, что для нее это даже местами консервативно: всего лишь голая йога на берегу Черного моря.

Издание «Дни.ру» напоминает, что артистке 52 года. Возраст немаленький, однако Наталья отчаянно следит за фигурой и здоровьем, часами пропадая в московском спортзале. Даже отпуск — не повод отказываться от упражнений, признается певица, поэтому на берегу моря она занимается йогой.

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Сейчас Наталья Штурм находится в Свети-Власе, днем ранее она выкладывала фото из роскошного отеля в Созополе.