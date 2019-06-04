Как изменилась звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос — фото

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Актрисе 62 года, но это не мешает ей хвастаться фигурой.

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Фото, видео: Instagram @luceliasantosoficial

Луселия Сантос известна большинству домохозяек России и стран СНГ по суперзвездной роли Изауры дус Сантус в сериале «Рабыня Изаура». История о нелегкой судьбе бразильских рабов прогремела еще в СССР в 1988 году — тогда Луселию Сантос узнала практически вся страна. Затем ее след затерялся, но благодаря интернету стало известно — актриса и в 62 года чувствует себя королевой экрана.

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Луселия Сантос показала откровенные фото, на которых она красуется в кремовом боди из шелка – она участвовала в театральном проекте, подразумевавшем необычный костюм.

Instagram @luceliasantosoficial

Восторгу фанатов не было предела.

«Ух ты, Луселия, ты клевая»

«Вы очень красивая женщина. Мечта настоящего мужчины. Желаю вам больше радости, счастья, любви».

«Прекрасная, незабываемая рабыня Изаура, лучший роман, который я когда-либо видел», — написали фолловеры.

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