Руководство Росреестра по Дагестану обвиняется в махинациях на 370 миллионов

Бывший руководитель управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедов и нынешний исполняющий обязанности руководителя Шамиль Гаджиев, а также несколько сотрудников Кадастровой палаты обвиняются в создании организованной преступной группы и махинациях с землей на сумму более 370 миллионов рублей. Об этом сообщается во вторник, 4 июня, на официальном сайте СУ СК РФ по Республике Дагестан.

Магомедов и еще ряд фигурантов дела объявлены в федеральный розыск. Гаджиев и еще четверо подозреваемых заключены под стражу. В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество, принадлежащее, как полагает следствие, членам преступной группы, на общую сумму около 20 миллиардов рублей.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление других соучастников, выявление новых эпизодов преступной деятельности преступного сообщества и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр экономики Дагестана Осман Хасбулатов арестован по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей.