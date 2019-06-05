Власти Финляндии объявили войну шиповнику. Причем, по всем фронтам: кустарнику запретили въезд и выезд из страны, рассаду шиповника нельзя продавать и культивировать в садах, огородах и на обочинах дорог. Власти считают дикорос особо опасным вредителем, который уничтожает своих соседей. Полностью избавиться от колючего кустарника финны рассчитывают за три года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неравной борьбе с другим растением, но уже в России. Ядовитое растение борщевик, заполонившее поля и сады хотят победить оригинальным способом — с помощью посадок топинамбура, который сможет вытеснить борщевик.