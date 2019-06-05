Российская супермодель Наталья Водянова впервые показала общественности лицо своего младшего сына Романа. 37-летняя уроженка Нижнего Новгорода выложила на своей странице в Instagram архивный снимок ребенка, на котором малышу всего несколько месяцев, а также опубликовала свежий кадр, где мальчик завтракает вместе с отцом французским бизнесменом Антуаном Арно.

«Нет радостнее момента, чем завтрак чемпионов двух моих родных именинников! Мой муж и самый младший родились в этот солнечный день 4 июня. Это совершенно точно самый необычный и счастливый день в нашей семье», — написала под фото Наталья Водянова.

Instagram @natasupernova

Первые подробности: Кто он — возлюбленный Ольги Бузовой

Известно, что супермодель находится в гражданском браке с Антуаном Арно с 2011 года. У пары двое общих детей — пятилетний Максим и трехлетний Роман. Кроме того, супруги воспитывают троих детей Натальи Водяновой от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом — 17-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву и 11-летнего Виктора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что русская супермодель Водянова поразила Канны обтягивающим ажурным платьем.