Фото: Русская супермодель Водянова поразила Канны обтягивающим ажурным платьем

, 5:21 Фото 246

Для красной дорожки знаменитость выбрала полупрозрачный наряд Versace и украшения Chopard.

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Фото, видео: Instagram @natasupernova

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Международный Каннский кинофестиваль 66

В Каннах проходит знаменитый кинофестиваль, который завершится 25 мая. На Лазурный берег слетелись селебрити со всего мира, и русский бомонд — не исключение. В понедельник, 20 мая, во Францию прибыли Наталья Водянова и Елена Летучая.

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Водянова, правда, живет в Париже, поэтому далеко ей ехать не пришлось. Супермодель похвасталась снимком в голубеньком пиджаке и белоснежном летнем платье — позировала она балконе номера в роскошной гостинице. Позади — побережье Средиземного моря.

 
 
 
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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

На красной дорожке Наталья Водянова появилась в бежевого, скорее пудрового цвета длинном платье Versace. Как отмечает Teleprogramma.pro, ее образ дополнили украшения Chopard и неброский макияж.

 
 
 
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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

Между прочим, молоденькой девушке на фото — 37 лет. Подписчики в комментариях недоумевают: как Водянова сохраняет прекрасную фигуру? Этот секрет супермодель раскрывать не торопится. Она занята: ведь в Канны прилетела не просто так, а на премьеру фильма «Прекрасная эпоха».

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Тема:
Международный Каннский кинофестиваль 66
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