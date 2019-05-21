Фото: Русская супермодель Водянова поразила Канны обтягивающим ажурным платьем

В Каннах проходит знаменитый кинофестиваль, который завершится 25 мая. На Лазурный берег слетелись селебрити со всего мира, и русский бомонд — не исключение. В понедельник, 20 мая, во Францию прибыли Наталья Водянова и Елена Летучая.
Гороскоп на 21 мая: Выше голову, Раки!
Водянова, правда, живет в Париже, поэтому далеко ей ехать не пришлось. Супермодель похвасталась снимком в голубеньком пиджаке и белоснежном летнем платье — позировала она балконе номера в роскошной гостинице. Позади — побережье Средиземного моря.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На красной дорожке Наталья Водянова появилась в бежевого, скорее пудрового цвета длинном платье Versace. Как отмечает Teleprogramma.pro, ее образ дополнили украшения Chopard и неброский макияж.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Между прочим, молоденькой девушке на фото — 37 лет. Подписчики в комментариях недоумевают: как Водянова сохраняет прекрасную фигуру? Этот секрет супермодель раскрывать не торопится. Она занята: ведь в Канны прилетела не просто так, а на премьеру фильма «Прекрасная эпоха».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как модельное агентство признало «Мисс Вселенную» полной из-за лишнего килограмма.