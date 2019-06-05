Поклонники Ольги Бузовой долгое время пытались узнать, занято ли сердце звезды. Одни предполагали, что она меняет мужчин, как перчатки, другие утверждали, что ведущая еще не встретила своего избранника, а третьи искали доказательства того, что в жизнь светской львицы уже давно вошел молодой человек.
Певица подогревала интерес к этой теме, публикуя провокационные фотографии в Instagram, однако свою личную жизнь никак не комментировала. Впервые этой темы звезда коснулась на презентации нового клипа «Водица», во время которой сообщила, что ее возлюбленный всем хорошо знаком.
Слова ведущей подтвердила ее подруга Мария Погребняк.
«Как подруга Ольги я не могу сказать, кто покорил ее сердце. Я не буду комментировать… Но я за нее очень рада. Она для меня больше, чем подруга. Желаю ей женского счастья», — рассказала супруга футболиста Павла Погребняка в интервью для Teleprogramma.pro.
Впрочем, имя кавалера, которому удалось завоевать сердце светской красавицы, девушка так и не назвала. Поэтому поклонникам остается об этом только догадываться.
Как пишет Teleprogramma.pro, сейчас выделилось два потенциальных возлюбленных певицы: футболист Федора Смолов и комик Тимура Батрутдинова. И с тем, и другим Бузова уже успела поговорить на откровенные темы, а в интервью одной из передач даже призналась, что рассматривает Смолова в качестве потенциального жениха. Сам футболист возникшие слухи никак не комментирует, да и теледива перестала вести разговоры на эту тему. Поклонники с нетерпением ждут, когда звезда официально заявит о своих отношениях. Только вот некоторых до сих пор мучает вопрос: вдруг Бузова нашла не любовь, а очередной повод прославиться?
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова спустила собак на неверного возлюбленного и отменила моду на разводы.