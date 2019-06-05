Поклонники Ольги Бузовой долгое время пытались узнать, занято ли сердце звезды. Одни предполагали, что она меняет мужчин, как перчатки, другие утверждали, что ведущая еще не встретила своего избранника, а третьи искали доказательства того, что в жизнь светской львицы уже давно вошел молодой человек.

Певица подогревала интерес к этой теме, публикуя провокационные фотографии в Instagram, однако свою личную жизнь никак не комментировала. Впервые этой темы звезда коснулась на презентации нового клипа «Водица», во время которой сообщила, что ее возлюбленный всем хорошо знаком.

Instagram @buzova86