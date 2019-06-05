На съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде прогремел взрыв. В сети появились фотографии частично разрушенного павильона. Известно, что пострадал один из членов съемочной группы: на мужчину упала металлическая рампа. На официальной странице фильма в Twitter сообщается, что взрыв был запланирован для одной из сцен, но пиротехники неправильно рассчитали заряд. В ближайшее время съемки возобновят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв прогремел в краснодарском городе Гулькевичи — там на почве невозвращенного долга разгорелся бытовой конфликт, в хода пошла боевая граната. Пострадали четыре человека, в том числе — зачинщик конфликта.