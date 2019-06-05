Бытовой конфликт из-за денежного долга назван предварительной причиной взрыва в городе Гулькевичи на Кубани. По данным следствия, 52-летний местный житель подъехал к дому знакомой и потребовал вернуть 800 тысяч рублей. Во время словесной перепалки мужчина выхватил гранату и выдернул из нее чеку, в результате чего произошел взрыв.

«По предварительным данным, в 19.43 по московскому времени гражданин 1967 года рождения в ходе бытовой ссоры привел в действие ручную гранату неустановленного образца. В результате взрыва пострадали четыре человека», — цитирует «Интерфакс» источник.

Известно, что прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили еще две гранаты неустановленного образца, которые привез с собой местный житель. Для их обезвреживания потребовалась помощь взрывотехников.

Четверо пострадавших — зачинщик конфликта, две женщины и ребенок — госпитализированы в местную районную больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека пострадали в результате взрыва в автомобиле на Кубани.