Российские школьники сдают ЕГЭ по китайскому языку

, 15:56 Эфирная новость 13

Чаще всего этот предмет выбирают выпускники на Дальнем Востоке — там китайский не экзотика, а региональный тренд.

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, Пятый канал

Сегодня, в день визита китайского лидера Си Цзиньпина, российские школьники впервые сдают ЕГЭ по китайскому языку. Свои знания по этому предмету проверят 289 выпускников из 43 регионов страны.

На Дальнем Востоке китайский уже давно не считается экзотикой. В Амурской области его изучают в школах четверть века. И некоторые связывают с ним свое будущее.

Вадим Шевченко, выпускник: «Сейчас Россия и Китай развивают отношения свои. Это очень полезный язык, достаточно сложный, но если понять и вникнуть в него, достаточно легко».

Диана Цзи: «Я собираюсь поступить в Пекин, потому что у меня там живет отец. В Пекинский институт бизнеса, наверно, папа предлагает, но мы пока еще не решили».

5 июня первый этап — письменный экзамен. Через два дня начнутся устные испытания. Результаты станут известны 24 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что результаты ЕГЭ будут доступны для проверки во «Вконтакте».

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