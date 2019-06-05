Сегодня Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным

, 14:51 Эфирная новость 73

Китайский и российский лидер не только проведут деловые переговоры, но и посетят Московский зоопарк.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, Пятый канал

В Москву с государственным визитом прибыл глава КНР Си Цзиньпин. Днем 5 июня борт из Пекина приземлился во «Внуково». У трапа китайского лидера приветствовал почетный караул. Оркестр исполнил гимн двух стран. Си Цзиньпин в аэропорту заявил, что его визит непременно принесет плодотворные результаты.

Переговоры с Владимиром Путиным назначены на сегодня. Лидеры обсудят сотрудничество в разных областях — энергетика, торговля, космос, инфраструктура, а также совместный проект по созданию широкофюзеляжного самолета и тяжелого вертолета. Три десятка документов предстоит подписать.

«Китайский» Петербург — что связывает Северную столицу и Поднебесную

Еще одно мероприятие сегодня у лидеров: Московскому зоопарку правительство Китая официально передаст двух больших панд. Эти медведи считаются символом КНР. Они были подарены Владимиру Путину в апреле во время его визита в Пекин. Событие приурочили к 70-летию установления дипломатических отношений между странами, которое отмечают в этом году.

Читайте также

Плакат 1956 года и столовое серебро — Путин и Цзиньпин обменялись подарками

Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом
+28° Днём +25°
Ночью +15°
65.12
-0.04 73.37
-0.05
Гороскоп на 5 июня: Козероги, кричите о себе на каждом шагу!

Последние новости

15:59
Российские купе запахли по-новому. РЖД проводит эксперимент
15:56
Российские школьники сдают ЕГЭ по китайскому языку
15:46
ВЦИОМ: Врио губернатора Астраханской области мог бы победить на выборах
15:44
Наконец-то! Тимати признался, что скоро снова станет отцом — фото
15:42
Минприроды: Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» до конца лета
15:36
Какие ягоды самые безвредные? Советы врачей
15:31
«Люблю, умею, практикую»: Дима Билан о сексе
15:24
Мария Захарова рассказала о плане встреч Сергея Лавров в ходе ПМЭФ
15:19
Российские школьники завоевали четыре медали на Европейской олимпиаде по физике
15:13
Определен самый высокооплачиваемый боец UFC
15:08
Волочкова бесплатно покажет жителям Анапы воздушный номер с клоуном
15:02
«Кощунство»: В РПЦ не поняли новый клип «Ленинграда»
14:56
Видео: Еще одна жертва хирурга Верди три года ходила с забытой в теле перчаткой
14:51
Сегодня Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным
14:45
Видео: Самодельный мост с четырьмя машинами рухнул в Дагестане
14:39
Директор нижегородской турбазы извинился перед детьми с ВИЧ
14:32
Алые паруса. Что увидят зрители в этом году?
14:23
В Астраханской области сменился временный губернатор
14:18
Секреты «Алых парусов-2019»
14:10
Курбан Бердыев досрочно покинул пост главного тренера ФК «Рубин»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Алые паруса. Что увидят зрители в этом году?

Каждый год перед организаторами шоу встает сложная задача — удивить зрителей, сделать шоу незабываемым, совершенно новым, но при этом сохранить его основную идею и неповторимый характер.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Таблоид

Звезда «Игры престолов» Иван Реон рассказал, почему недоволен финалом сериала

Накануне финального эпизода «Игры престолов», Петербург посетил Иван Реон, сыгравший роль Рамси Болтона.

Интервью