Сегодня Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным

В Москву с государственным визитом прибыл глава КНР Си Цзиньпин. Днем 5 июня борт из Пекина приземлился во «Внуково». У трапа китайского лидера приветствовал почетный караул. Оркестр исполнил гимн двух стран. Си Цзиньпин в аэропорту заявил, что его визит непременно принесет плодотворные результаты.

Переговоры с Владимиром Путиным назначены на сегодня. Лидеры обсудят сотрудничество в разных областях — энергетика, торговля, космос, инфраструктура, а также совместный проект по созданию широкофюзеляжного самолета и тяжелого вертолета. Три десятка документов предстоит подписать.

«Китайский» Петербург — что связывает Северную столицу и Поднебесную

Еще одно мероприятие сегодня у лидеров: Московскому зоопарку правительство Китая официально передаст двух больших панд. Эти медведи считаются символом КНР. Они были подарены Владимиру Путину в апреле во время его визита в Пекин. Событие приурочили к 70-летию установления дипломатических отношений между странами, которое отмечают в этом году.