Видео: Еще одна жертва хирурга Верди три года ходила с забытой в теле перчаткой

Стало известно о новой жертве «хирурга-Франкенштейна» Алены Верди. Девушка рассказала, что после операции она осталась не только с изуродованным телом, но и с проблемами со здоровьем.

Александра Асиреева, к хирургу Верди попала в 2016 году — девушке было проведено несколько пластических операций, в том числе липосакция и операция по уменьшению груди. Однако вместо желаемого преображения Александра получила несколько доброкачественных опухолей, которые по медицинским показаниям пришлось удалять. Кроме того, на груди операция была проведена неудачно — наблюдалась заметная асимметрия.

Липосакция тоже оказалась некачественной — после операции Александра обнаружила у себя в паху уплотнение.

«Я обращалась к главному врачу, он меня смотрел с одним из хирургов клиники. Они мне сказали: не переживай, это просто мышца выглядит так. И уже по своей инициативе я сделала УЗИ, которое показало, что там инородное тело. Я почти три года с ним проходила», — рассказала Асиреева.

Инородным телом оказался дренаж — резинка от медицинской перчатки. По словам девушки, длина этой резинки составила порядка 15 сантиметров. Девушка уже написала заявление в Следственный комитет, и ждет проведения необходимых экспертиз.

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