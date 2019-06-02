На участие в выборах губернатора Петербурга подали документы 13 кандидатов

Число претендентов на кресло губернатора Санкт-Петербурга в воскресенье, 2 июня, достигло 13 человек. В Горизбирком подали заявления о намерении участвовать в выборах градоначальника еще восемь человек.

Как сообщает 78.ru, среди них представляющий КПРФ кинорежиссер Владимир Бортко, от «Справедливой России» — племянница лидера партии Сергея Миронова Надежда Тихонова. Вышедший из «Яблока» депутат городского Законодательного собрания Михаил Амосов выдвигается от «Гражданской платформы». Кроме того, от ЛДПР документы подал Олег Капитанов, от партии «Родина» Андрей Петров, Любовь Посняченко представляет «Коммунистическую партию социальной справедливости», Николай Заборовский выдвигается «Партией прогресса», а Владимир Козыро «Демократической партией России».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 1 июня, в первый день работы Избирательной комиссии, документы подали пять кандидатов. Первым был глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, он пойдет на выборы как самовыдвиженец. Губернаторские выборы в городе на Неве пройдут 8 сентября 2019 года.