«Отписка!»: Из Instagram Дмитрия Певцова бегут подписчики

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Артист пригрозил своей аудитории в социальной сети и пообещал массовую блокировку за оскорбления.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/Артем Геодакян, Instagram @dima_pevtsov

Известный российский актер Дмитрий Певцов выложил в своем Instagram, казалось бы, безобидное видео, но подпись повергла подписчиков в шок. Пользователи устроили настоящий бунт в комментариях к публикации.

«Жена то у Вас красивая очень, но и очень придурковатая! Вас Ее придурь не тяготит? Пора Ей придти в себя! Или это уже невозможно?» — написала одна из подписчиц.

Артист пригрозил блокировать всех, кто начнет оскорблять его жену Ольгу Дроздову.

«Каждый, кто напишет гадость про мою жену, будет немедленно мной заблокирован… Как говорила одна печка из сказки, „Сам спек, сам и кушай“. Вы уж извините, но будет так, ибо — надоело…», — пообещал Певцов.

Instagram @dima_pevtsov

Дмитрий добавил, что ему не хотелось бы этого делать, но ни ему, ни его жене Ольге, больше не хочется терпеть личных оскорблений. Чтобы дать достойный отпор недоброжелателям, актер процитировал священнослужителя РПЦ Архимандрита Иоанна.

«Всегда помните, что и без нас много желающих обидеть и оскорбить, причинить зло, а нам надо научиться для начала хотя бы жалеть всех, стараться ежедневно хоть немного отбавлять от огромной горы человеческого страдания и прибавлять к маленькому холмику человеческой радости», — добавил слова старца Дмитрий.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс, ответила хэйтерам, оголив свое тело.

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