Экс-солистка «Ленинграда» ответила хейтерам, оголив тело

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс, известная своей партией в хите «Экспонат», выложила в Instagram пост, в котором задалась важным вопросом. По словам певицы, ее постоянно называют «певицей ртом», вероятно, с целью оскорбить. Вокс спросила, что же это значит на самом деле.
«Я никак не могу понять, что это должно означать? Что я исполняю чужие песни? Тогда у меня возникает вопрос: а „душой“ — это как? Под гитарку у костра?» — интересуется певица.
«Лучше, чем у Ким…»: Настя Каменских похвасталась «горячим» фото в бикини
Фотография в посте имеет мало отношения к музыке — на ней Вокс стоит, задрав и без того короткое платье.
«Дураков всегда полно! Не обращай внимания»
«Надо же, как красиво платьице задралось. Что до „певцов ртом“, то раньше так называли тех, кто на концертах открывает рот под фонограмму и никак не использует голосовые связки. Потом это уже стало мемом, и так начали называть всех подряд певцов», — объясняют фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом клипе группировки «Ленинград» с Аллой Михеевой в главной роли.