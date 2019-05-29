Экс-солистка «Ленинграда» ответила хейтерам, оголив тело

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс, известная своей партией в хите «Экспонат», выложила в Instagram пост, в котором задалась важным вопросом. По словам певицы, ее постоянно называют «певицей ртом», вероятно, с целью оскорбить. Вокс спросила, что же это значит на самом деле.

«Я никак не могу понять, что это должно означать? Что я исполняю чужие песни? Тогда у меня возникает вопрос: а „душой“ — это как? Под гитарку у костра?» — интересуется певица.

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Фотография в посте имеет мало отношения к музыке — на ней Вокс стоит, задрав и без того короткое платье.

Instagram @alisavox

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«Надо же, как красиво платьице задралось. Что до „певцов ртом“, то раньше так называли тех, кто на концертах открывает рот под фонограмму и никак не использует голосовые связки. Потом это уже стало мемом, и так начали называть всех подряд певцов», — объясняют фолловеры.

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