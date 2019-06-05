«Пацанка»: Наталью Подольскую в желтом платье раскритиковали в сети

Наталья Подольская опубликовала на своей странице в Instagram фото в летнем желтом платье и кепке с подписью «Выходной». Улыбчивый вид девушки говорит о том, что она находится в радостном предвкушении отдыха, пишет Утро.ру. Однако пользователи и тут нашли к чему придраться:

«Что за девочка-подросток на фото?»;

«Придурковатый вид»;

«Отстой», — прокомментировали фолловеры.

Однако нашлись и те, кому внешний вид певицы пришелся по душе. Они поразились тому, что Наталья Подольская в свои 37 лет после рождения сына выглядит как 15-летняя девочка.

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Фигура жены Преснякова часто становится поводом для обсуждений. Фанаты критикуют Наталью за излишнюю худобу и опасаются, что она может довести себя до анорексии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Подольской потешаются над исхудавшей певицей.