Видео: Арестованную женщину засняли во время поцелуя с надзирателем

Тюремный роман в Нижнем Новгороде. Хозяйку туристического агентства, которую обвиняют в гибели десятилетнего мальчика на пожаре, уличили в любовной связи с надзирателем! Решения суда она дожидалась под домашним арестом. Вместо того чтобы контролировать каждый шаг Светланы Вахтель, сотрудник ГУФСИН закрутил с ней романтические отношения и баловал подарками. В распоряжении 5-tv.ru попали кадры, снятые родителями погибшего ребенка. Парочка мило общается в служебном автомобиле, и этот долгий поцелуй сложно назвать формальным. Инспектор вручил подсудимой коробку с синтезатором, видимо, чтобы она не скучала в неволе. Невероятный презент от службы исполнения наказаний!

«Какие-то неформальные отношения, они целуются причем не по-детски, а по-взрослому… Что нам как родителям вообще думать?» — спрашивают возмущенные родители.

Сама подсудимая пикантный момент в машине надзирателя не отрицает. Однако уверяет — целовал он ее, исключительно из жалости и сочувствия.

«По поводу поцелуя, да этот факт был, когда он меня высадил, когда меня чуть не стошнило…я просто вышла и плюс был праздник какой-то в милиции, сказала: „Спасибо огромное“, — и чмокнула его в щечку», — оправдывается Вахтель.

Либо это ложь, либо нижегородская служба исполнения наказаний может претендовать на звание самой гуманной и романтичной в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принцесса Монако увела мужа у российской модели.