Малышева рассказала, как природа «избавляется» от женщин старше 55 лет

Известная российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что природа «избавляется» от женщин старше 50 лет. В этом возрасте, согласно данным Роспотребнадзора, около 50% представительниц женского пола чаще всего сталкиваются с проблемой ожирения.

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Малышева считает, что пожилые женщины «не нужны природе», поэтому она ищет способ, как «избавиться от лишнего».

«Самый хороший путь — с помощью ложки и вилки. Сладко — хорошо», — отметила телеведущая.

При этом люди «не подозревают подвоха» и продолжают сами рыть себе могилу, употребляя чрезмерное количество пищи, подчеркнула доктор медицинских наук. В результате, ожирение приводит к различным тяжелым заболеваниям, в числе которых инфаркты, инсульты и рак груди, пишет ФАН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно худеть после 50.