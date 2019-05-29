Как правильно худеть после 50? Ученые дали полезный совет

С возрастом риск серьезных заболеваний растет из-за снижения физической активности. Как говорят ученые, при старении распределение жира в организме меняется. Он в большом количестве начинает откладываться на животе, что можно считать угрозой здоровью. По мнению американских ученых, такой вид ожирения связан с появлением сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому после 50 лет очень важно следить за своим весом.

«Лучше, чем у Ким…»: Настя Каменских похвасталась «горячим» фото в бикини

Ученые нашли эффективный способ бороться с жиром на животе, пишет ФАН. Специально для этого была разработана программа интервальных упражнений. Это значит, что периоды высокой физической нагрузки во время тренировки чередуются с периодами низкой.

Добровольцы тренировались три раза в неделю. Тем, кто соблюдал режим, удалось избавиться от жировой массы на треть и набрать мышечную массу. Также исследователи отмечают, что для похудения стоит уменьшить ежедневную порцию еды и сделать упор на брокколи и капусту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о средиземноморской диете.