«Вплоть до пластики»: Врач о реабилитации Бари Алибасова после отравления

Гендиректор и главный врач частной службы скорой помощи Лев Авербах рассказал 5-tv.ru о последствиях воздействия средства для очистки труб на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Эксперт отметил, что тяжесть последствий зависит от количества выпитого вещества.

«Последствия могут быть весьма тяжелые. Небольшое количество — может еще повезет. Если привычно глотнуть, то ожог слизистой рта и, самое главное, повреждение пищевода вплоть до пропадания его. А дальше все будет зависеть от того, какие поражения — вплоть до пластики», — отметил Авербах.

Врач добавил, что впереди у Бари Алибасова долгий и тяжелый процесс восстановления.

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В компании-производителе чистящего средства также прокомментировали сходство упаковки с пакетом из-под сока. Представитель фирмы заявила, что прежде чем что-то пить, следует внимательно изучать этикетку.

Ранее в НИИ имени Склифосовского оценили состояние Алибасова как тяжелое. Воротила отечественного шоу-бизнеса случайно выпил средство для очистки труб.