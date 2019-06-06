Александр Сергеевич Пушкин — имя знакомое каждому россиянину еще со школьной скамьи. 6 июня 2019 года знаменитый писатель и поэт, которого называют создателем литературного русского языка, празднует свой 220-й день рождения.

Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 года в семье майора Сергея Львовича Пушкина. Поэтический дар юного Александра раскрылся в Царском селе, куда он был отправлен на учение. За недолгую, но яркую жизнь, прерванную на дуэли в 1837 году, Пушкин обогатил русскую литературу великолепными образцами как поэзии, так и прозы. Он творил на самые разные темы — в его библиографии есть и сказки («О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», «О попе и его работнике Балде»), и поэмы («Руслан и Людмила», «Кавказский пленник»), и произведения на исторические темы.

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Опрос ВЦИОМ показал, что россияне помнят и любят Пушкина и спустя многие десятилетия после его смерти. По данным Центра, 17% россиян, а это большинство опрошенных, называют своим любимым поэтом именно Пушкина. На втором месте идет Сергей Есенин (8%), на третьем с 6% Михаил Лермонтов.

Кроме того, ВЦИОМ опросил россиян на тему того, какие произведения Пушкина они читали в школе, а какие уже после выпуска. Самым популярным оказалась «Сказка о царе Салтане» — ее 84% читали в школе и 34% после. На втором месте «Евгений Онегин», затем идут «Руслан и Людмила» и «Капитанская дочка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московскому аэропорту «Шереметьево» официально присвоили имя Александра Сергеевича Пушкина.