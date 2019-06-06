«Наше все»: 6 июня — день рождения Александра Сергеевича Пушкина

, 4:15 5

В этом году одному из крупнейших поэтов и писателей в истории всей русской литературы исполняется 220 лет.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Сергеевич Пушкин — имя знакомое каждому россиянину еще со школьной скамьи. 6 июня 2019 года знаменитый писатель и поэт, которого называют создателем литературного русского языка, празднует свой 220-й день рождения.

Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 года в семье майора Сергея Львовича Пушкина. Поэтический дар юного Александра раскрылся в Царском селе, куда он был отправлен на учение. За недолгую, но яркую жизнь, прерванную на дуэли в 1837 году, Пушкин обогатил русскую литературу великолепными образцами как поэзии, так и прозы. Он творил на самые разные темы — в его библиографии есть и сказки («О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», «О попе и его работнике Балде»), и поэмы («Руслан и Людмила», «Кавказский пленник»), и произведения на исторические темы.

Гороскоп на 6 июня: Водолеи, впереди ждут деньги!

Опрос ВЦИОМ показал, что россияне помнят и любят Пушкина и спустя многие десятилетия после его смерти. По данным Центра, 17% россиян, а это большинство опрошенных, называют своим любимым поэтом именно Пушкина. На втором месте идет Сергей Есенин (8%), на третьем с 6% Михаил Лермонтов.

Кроме того, ВЦИОМ опросил россиян на тему того, какие произведения Пушкина они читали в школе, а какие уже после выпуска. Самым популярным оказалась «Сказка о царе Салтане» — ее 84% читали в школе и 34% после. На втором месте «Евгений Онегин», затем идут «Руслан и Людмила» и «Капитанская дочка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московскому аэропорту «Шереметьево» официально присвоили имя Александра Сергеевича Пушкина.

Читайте также

+16° Днём +27°
Ночью +16°
65.12
-0.04 73.37
-0.05
Гороскоп на 6 июня: Водолеи, впереди ждут деньги!

Последние новости

4:15
«Наше все»: 6 июня — день рождения Александра Сергеевича Пушкина
4:01
Директор аэропорта «Шереметьево» прокомментировал проблемы с багажом
3:45
Ален Делон записал новую песню после 32-летнего перерыва
3:15
Племянница Софии Ротару сломала себе обе руки — фото
3:00
Гороскоп на 6 июня: Водолеи, впереди ждут деньги!
2:31
Непогода атакует — в регионах бушуют дожди и ветра
2:10
Сотрудники ГУСБ МВД России расследуют убийство в Калмыкии
2:01
Видео: Арестованную женщину засняли во время поцелуя с надзирателем
1:25
Российские ученые разработали экспресс-тест качества бензина
1:10
Компания, подавшая в суд на BadComedian, готова пойти на мировое соглашение
1:01
Взрыв прогремел в аэропорту американского штата Нью-Мексико
0:31
Контрафактные духи в Петербурге: Правда или вымысел?
0:01
Арт-директор Алибасова опасается ухудшения состояния здоровья продюсера
23:44
Малышева рассказала, как природа «избавляется» от женщин старше 55 лет
23:33
Видео: Два автомобиля сгорели в Москве
23:31
Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Астраханской области
23:15
«Точно жив, состояние тяжелое» — пресс-секретарь Алибасова о здоровье продюсера
23:01
Видео: Очаровательные панды в Московском зоопарке
22:44
«Пацанка»: Наталью Подольскую в желтом платье раскритиковали в сети
22:42
Бари Алибасов жив — источник опроверг сообщения о смерти

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

«Алые паруса-2019». Аккредитация СМИ

4 июня начался приём заявок от средств массовой информации, желающих осветить праздник «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня 2019 года.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама