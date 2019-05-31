Российские аэропорты официально переименовали

Владимир Путин подписал указ о присвоении ряду аэропортов страны имен россиян, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, новые имена получили воздушные гавани 42 городов.

Так, имя Александра Сергеевича Пушкина присвоено московскому аэропорту «Шереметьево», «Домодедово» носит теперь имя Ломоносова, а «Внуково» назван в честь авиаконструктора Андрея Туполева.

В честь Владимира Высоцкого назван международный аэропорт Магадана, аэропорту Красноярска присвоено имя Дмитрия Хворостовского. Омский аэропорт, который многие местные жители хотели назвать в честь рок-музыканта Егора Летова, в итоге будет носить имя героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. В честь княгини Ольги назван аэропорт Пскова, калининградская воздушная гавань — в честь императрицы Елизаветы Петровны.

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Без имени выдающегося россиянина остался петербургский аэропорт «Пулково». Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ходе общественного голосования в рамках проекта «Великие имена России», которое проходило в конце 2018 года, большинство петербуржцев выразили желание, чтобы аэропорт назывался в честь Петра I, но в Воронеже таких активных граждан оказалось больше. В результате имя царя, построившего город на Неве, присвоено воздушной гавани Воронежа.

Указ вступил в силу после его подписания в пятницу, 31 мая. 2019 года.