Гороскоп на 6 июня: Водолеи, впереди ждут деньги!

Самая обычная йога поможет пережить вам эти нелегкие дни, Львы: спешить никуда не надо. Позвольте себе сдаться, если вдруг столкнетесь с обстоятельствами непреодолимой силы. Пища для размышлений: Тельцы, ваше тело преобладает над духом или дух преобладает над телом? Не дайте вовлечь себя в эти крысиные бега, когда вы забываете сами себя и свою высшую цель. Козероги, вы никогда не приведете себя в идеальную форму. Но любовь — это в первую очередь глубокое понимание друг друга. Для танго нужны двое и с годами вы прекрасно усвоили эту истину.

Овен — гороскоп на сегодня, 6 июня

Карты говорят: займитесь «бизнесом с человеческим лицом». Вы не одиноки, Овны. Вы окружены командой понимающих людей. Ваша обязанность — воздать им за поддержку. И еще: будете качаться на волнах любви — привлечете правильные возможности и откроете кое-какие двери перед собой. Космический совет: доверяйте людям.

Телец — гороскоп на сегодня, 6 июня

Пища для размышлений: Тельцы, ваше тело преобладает над духом или дух преобладает над телом? Не дайте вовлечь себя в эти крысиные бега, когда вы забываете сами себя и свою высшую цель. Вас послали на землю с конкретным заданием. На чем надо сконцентрироваться: уделите время саморазвитию. Приласкайте свою духовную составляющую — она поднимет вас в облака над грешной землей с ее проблемами.

Космический совет: не зарывайтесь в бытовых делах.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 6 июня

«Если можешь представить цель, значит можешь и достичь ее. Если можешь мечтать о чем-то, то сможешь и сделать». Создать образ — лишь первый шаг. Ваша сила в преобразовании мыслей в действия. Дружеское напоминание: когда ты чародей по душе, приглашение из Хогвартса не нужно. С вами хочет связаться вселенская мудрость и делает это она через те самые подсознательные намеки. Услышьте их и станете чемпионом.

Космический совет: беритесь за большие дела.

Рак — гороскоп на сегодня, 6 июня

Поднимитесь над мирской суетой и проблемами. Все происходит по плану — даже плохие вещи. Стоит перестать драматизировать, и вы увидите картину с нужного ракурса. Поразмышляйте или займитесь йогой — это пробудит в вас мировую мудрость. А если любите активный отдых, то бегите скорей вперед, в объятия Матери Природы. Она вас излечит и наполнит энергией.

Космический совет: скорее на природу.

Лев — гороскоп на сегодня, 6 июня

Займитесь йогой, чтобы пережить сложные времена, Львы: торопиться-то некуда. Вдохните поглубже и сконцентрируйтесь. Не бойтесь сдаться, если столкнетесь с обстоятельствами непреодолимой силы. Когда встретите опасность, наберитесь терпения. Все происходит ровно так, как должно. Если отбросите обыденное людское понимание вещей, то сможете разглядеть магию во всем.

Космический совет: не торопите события.

Дева — гороскоп на сегодня, 6 июня

«А куда все бегут и что вообще происходит?» — таким вопросом вы задаетесь, допивая вторую чашку чая с корицей. Что вам позарез нужно сделать: взять себя в руки и вернуться на землю. Поймите, что все происходит по вселенскому сценарию. Конечно, кое-какие вещи вам неподвластны. Есть еще страсти, которые вам нужно утолить. Космический совет: не идите против ветра.

Весы — гороскоп сегодня, 6 июня

Вы заслужили умопомрачительную романтику, Весы. Такого возлюбленного, который будет смотреть на вас как на восьмое чудо света. Есть мнение, что вы без проблем принесете любовь в этот мир. Что точно не стоит воспринимать всерьез, так это голоса в голове, которые уверяют, что вы недостойны любви. Зализывайте раны, которые открылись вновь. Создайте спокойную гавань, где вы сможете методично заняться делами.

Космический совет: вы достойны любви!

Скорпион — гороскоп сегодня, 6 июня

Вы снова готовы сиять и быть на вершине мира. Пока будете ходить по красным дорожкам вселенной, не забудьте про отношения — кто-то прямо сейчас думает о вас, а может и вы думаете о нем. Наберитесь терпения и мудрости, чтобы создать долгие и прочные отношения.

Космический совет: любите и будьте любимы.

Стрелец — гороскоп сегодня, 6 июня

Не бывает банальной романтики. Любовь — всегда соединение инь и ян, мужского и женского. Поддайтесь своему желанию слиться воедино с другим человеком. Вместе вы прорветесь к глубинам непознанного, Стрельцы. Пока кто-то из вас будет заигрывать с горячим иностранцем, другие будут смотреть новым взглядом на людей из своего окружения. Если же сомневаетесь — обратите свой взор внутрь себя. Саморазвитие в конечном итоге приведет к лучшему пониманию партнера.

Космический совет: не бойтесь открыться другому человеку.

Козерог — гороскоп сегодня, 6 июня

Идеального состояния вам не дождаться, Козероги. Всегда в других людях найдется черта, которая будет раздражать. А в вас будут черты, которые надоедают другим. Но ведь любовь — это, в первую очередь, понимание. Для танго нужны двое, и вы с годами это поняли в полной мере. Баланс и гармония в ваших отношениях — это предмет зависти многих.

Космический совет: не злитесь на людей.

Водолей — гороскоп сегодня, 6 июня

Колесо фортуны крутится, Водолеи. Большие перемены принесут большие награды. Вселенная ждет от вас, что вы начнете ковать железо, пока оно горячо. Если не станете долго раздумывать, а начнете действовать, то скоро станете первым в своем деле. Счастливый случай наполнит ваш карман так, что кошелек перестанет закрываться.

Космический совет: займитесь финансами.

Рыбы — гороскоп сегодня, 6 июня

«Празднование — это основа жизни — не отречение, а радость. Радуйся всем красотам, всем радостям, всему, что предлагает жизнь, потому что вся эта жизнь — подарок», — говаривал мудрый Ошо. Если сильно зарываетесь на работе и ни с кем не общаетесь, то лучше выбраться на природу с друзьями. Уделите внимание тем отношениям, которые наполняют вас счастьем. Для кого-то настал момент жениться и делать детей.

Космический совет: радуйтесь и веселитесь.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июня.