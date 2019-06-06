В семье известной эстрадной исполнительницы Софии Ротару случилось несчастье. Ее 28-летняя племянница Соня Кай сломала обе руки. Девушка получила травму, находясь в Барселоне, поэтому была вынуждена обратиться в местную клинику. О «досадном происшествии» племянница Ротару сообщила в Instagram.

«Во время путешествия в Барселону со мной произошло очень досадное происшествие. Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорейшее выздоровление и снятия гипса! Спасибо всем за поддержку!» — написала Кай.

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Instagram @sonyakayofficial

Известие о травме Сони шокировало ее фанатов. Девушка является довольно известной украинской певицей и часто дает концерты на родине. Поклонники выразили соболезнования артистке и пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Ого?! Как так?! Сонечка, держись! Ну, а если посмотреть на это с философской точки зрения, то, возможно, судьба намекает на то, что нужно немного передохнуть! Ты же с командой, как пчелки трудитесь! Береги себя!»

«Выздоравливай скорее!»

«Сонечка, скорейшего выздоровления! Держись! Не грусти!» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что София Ротару трогательно поздравила внучку с днем рождения.