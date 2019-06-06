Вознесение Господне: Что можно и чего нельзя делать православным 6 июня

С чем связан праздник

Православные христиане в четверг, 6 июня, отмечают один из 12 главных церковных праздников — Вознесение Господне. Это день связан с восшествием Иисуса Христа во плоти на небо, которое, по мнению ряда религиоведов, произошло на горе Елеон, расположенной на востоке от Иерусалима.

Когда отмечается

Вознесение Господне отмечается через 40 дней после Пасхи. Это связано с тем, что на протяжении 40 дней после Своего Воскресения Христос являлся ученикам, беседовал с ними и старался укрепить веру в свое появление среди живых людей. На сороковой день Христос привел апостолов на Елеонскую гору и вознесся на небо.

Что можно делать в этот день

Прежде всего, 6 июня все православные христиане должны посетить храм, где будет проходить особая литургия. В этот праздничный день разрешается поминать усопших, поэтому в церкви можно поставить свечку и прочитать поминальную молитву.

Кроме того, на Вознесение можно ходить в гости и приглашать других к себе. В древности хозяйки баловали народ вкусными яствами и подавали к столу праздничное угощение.

Некоторые в этот день украшают дом свежей травой и зелеными веточками, что символизирует окончательное вступление лета в свои права.

Что нельзя делать в этот день

В день Вознесения Господня запрещается ругаться, повышать голос, спорить и выяснять отношения. Разрешение конфликтов лучше отложить, а этот праздник провести тихо в семейном кругу.

Кроме того, 6 июня не рекомендуется убираться и выполнять другую тяжелую работу. В праздничный день лучше отдохнуть и провести время со своими близкими.

Нельзя на Вознесение Господне предаваться печали и омрачать светлый праздник грустными мыслями. Этот день нужно провести в хорошем настроении и постараться отогнать все невзгоды в сторону.

Приметы на Вознесение Господне

Если печет солнце, можно сеять злаки.

Если наступила жара, пора идти купаться.

Если соберешь утреннюю росу, можно ей лечиться.

Если льет дождь, жди болезни у домашнего скота.

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