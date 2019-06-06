Видео: на Эвересте решили прибраться

На самой высокой точке планеты — Эвересте — полным ходом идет уборка. Волонтеры спускают с горы пластиковые бутылки, банки, оставленное альпинистами снаряжение.

Только за несколько недель удалось упаковать и отправить на вертолете более десяти тонн мусора. Но куда большая проблема — тела погибших при восхождении. За минувший весенний сезон свои жизни в горах оставили 11 человек, и только четверых удалось найти.

С момента самой первой смерти на вершине прошло почти сто лет, с тех пор на Эвересте погибли около двухсот человек. Тела многих так и остались на склонах, их просто невозможно убрать из-за суровых условий. Но и эту проблему обещают решить уже в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне спасли альпинистов в горах Непала.