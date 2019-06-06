«Бари Алибасова готовят к операции»: экс-участник группы «На-на»

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Известный российский продюсер отравился, выпив жидкость для прочистки сантехники.

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Тема:
Отравление Бари Алибасова 13

Бари Алибасову в течение трех дней будут давать болеутоляющие. Затем врачи примут решение, понадобится ли ему хирургическое вмешательство или нет. Об этом пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина.

Он не подтвердил слухи о коме продюсера. Другой участник группы «На-На» Владимир Политов также ничего не может сказать по этому поводу. Он знает лишь, что музыкант находится в тяжелом состоянии.

Адвокат Сергей Жорин вспомнил о том, что он наследник Бари Алибасова

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня. Он перепутал стакан с жидкостью для прочистки труб с соком. На следующий день в СМИ появилась информация о том, что продюсер умер. Однако родственники опровергли эти сведения. На смену слухам пришли известия о том, что Алибасов впал в кому.

Ранее 5-tv.ru писал, писал, что арт-директор Бари Алибасова опасается ухудшения состояния здоровья продюсера.

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